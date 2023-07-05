مد عرض «بيت الروبي» أسبوعين في أوروبا وأمريكا بسبب الإقبال الكبير

يواصل فيلم «بيت الروبي» تحقيق نجاحات كبيرة منذ انطلاقه في دور العرض المصرية والعربية والعالمية، لذا قررت الدور الأوروبية والأمريكية مد عرض الفيلم لمدة أسبوعين إضافيين، نظراً للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم.

عرض «بيت الروبي» في أوروبا

ولأول مرة، يُعرض فيلم في أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه في مصر، حيث يعرض في 13 دار عرض في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإنجلترا، وأيرلندا، وهولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وسويسرا، إضافة إلى عرضه في سينما الدول العربية بالسعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والأردن، والكويت، ولبنان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، والعراق، وسوريا.

إيرادات فيلم «بيت الروبي»

وحقق فيلم «بيت الروبي» إيرادات قياسية في شباك التذاكر المصري تخطت 71 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط، اذ انطلق عرضه يوم 21 يونيو الماضي للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي 2023.

و«بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم «بيت الروبي» فكرة كوميدية إنسانية، مع طرح قضية تحكم السوشيال ميديا في عديد من الأمور، من خلال تطرقه لمهنة الأنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة.