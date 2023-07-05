خبير طاقة: أوروبا فضلت مصر للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إنَّ اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر جاء نتيجة جهود كبيرة، وتواجد لمصر بالمنطقة العربية في النطاق الجغرافي للمناخ المعتدل، مشيرا إلى أهمية الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، واهتمام الدولة بمشروعات الطاقة المتجددة التي ساهمت في ريادة مصر إقليميا وتقدمها عالميا بهذا القطاع.

ارتفاع إنتاجية مصر من الطاقة المتجددة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ إنتاجية مصر من الطاقة المتجددة منذ عام 2014 وحتى عام 2020 وصلنا للمراكز الأولى لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

أوروبا فضلت مصر لضخ استثماراتها بمشروعات الهيدروجين الأخضر

وتابع: «اهتمام أوروبا بالهيدروجين الأخضر دفعها إلى البحث عن دولة مناسبة لضخ استثمارات بمشروعات الهيدروجين الأخضر بشمال أفريقيا، ولم تجد أفضل من مصر في هذا المجال، وأنها الأنسب لإنتاج الهيدروجين الأخضر».