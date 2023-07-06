«القاهرة الإخبارية»: استقرار الذهب عالميا وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

استقر الذهب اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 02:41 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنّه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت، وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.