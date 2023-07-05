أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات.. انخفاض عيار 21

سجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء انخفاضا استمر على مدار اليوم، في الأعيرة المختلفة من الذهب ومن أبرزها عيار 21 الأكثر شيوعا في السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات، وفقا لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية:

سعر جرام الذھب عیار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، 2503 جنيه، ويعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعا وانتشارا بين المواطنين داخل السوق المصري، فسجل 2190 جنيه.

سعر جرام الذھب عیار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 1877 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل 2294 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1460 جنيه.

سعر الجنیه الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17520 جنيه، ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من الذهب عيار 21.