كم انخفضت أسعار الذهب خلال 48 ساعة؟.. تعرف على قيمة عيار 21

شهدت أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين انخفاضاً ملحوظاً في مختلف الأعيرة، وأبرزها الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر انتشاراً بين المواطنين في مصر، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين وتحديداً بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وحتى الآن، وفقاً لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعتبر الأكثر نقاءً بين الأعيرة المختلفة، انخفاضاً في الأسعار حيث سجل سعر الجرام للشراء 2543 جنيها في بداية تعاملات يوم الثلاثاء ومع انتهاء تعاملات يوم الأربعاء سجل الجرام 2503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات يوم الثلاثاء 2225 جنيها للشراء، ومع انتهاء تعاملات يوم الأربعاء وصل إلى 2190 جنيها للجرام الواحد، وبذلك يكون الجرام انخفض 35 جنيها خلال 48 ساعة فقط.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في بداية تعاملات يوم الثلاثاء 1907 جنيها للشراء، في نهاية تعاملات يوم الأربعاء سجل 1877 جنيه للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة وذلك دون احتساب المصنعية والضريبة 17800 في بداية تعاملات يوم الثلاثاء، أما مع نهاية تعاملات يوم الأربعاء سجل 17520 للشراء.