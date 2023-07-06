«التعليم»: ضبط الطالبة المسؤولة عن تصوير امتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أعلن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023، ضبط الطالبة المسؤولة عن تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية داخل اللجنة الامتحانية، بعد بدء لجنة الامتحان في التاسعة صباحا.

تحرير محضر ضد الطالبة

وأوضح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنّه تم التوصل إلى الطالبة من خلال الباركود الخاص بها على ورقة الأسئلة، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطالبة وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

وأضافت الغرفة، أنّ الطالبة التي صورت ورقة الأسئلة من الشروق، وجرى تحرير محضر للطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.