خبير مروري: تركيب ستائر داخل السيارة على الطرق الصحراوية والجبلية فقط

شدد قانون المرور الجديد على عدد من العقوبات على المخالفات المرتكبة من قبل الخارجين على القانون وقت قيادة السيارات سواء بالحديث في الهاتف أو تركيب زجاج «فاميه» أو السير عكس الاتجاه أو تجاوز السرعة، حيث يلجأ عدد كبير من أصحاب السيارات إلى تركيب ستائر «كبس» على زجاج السيارة، زاعمًا أنه تفادى مخالفة الزجاج الملون ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية محظورات تركيب ستائر داخل السيارة والسير على هذه الطرق.

الموقف القانوني لتركيب الستائر

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري طبقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بقانون 121 لسنة 2008 ولائحة التنيفذية 16013 لسنة 2008 يحظر على السيارات والمركبات بكافة أنواعها وأحجامها وضع ملصق لاصق عاتم أو خفيف على زجاج السيارة سواء الأمامي أو الخلفي أو زجاج أبواب السيارة الجانبية ولذلك منعا لاستخدام السيارة في أي أعمال جنائية أوإرهابية أو مخلة بالآداب العامة.

وضع ستائرعلى زجاج السيارة إلا في هذه الحالة

وأوضح «الخبير المروري» في حديثه لـ«الوطن»، أنه يحظر أيضا وضع ستائرعلى زجاج السيارة إلا في حالة وجود تصريح بذلك، حيث يسمح بوضع الستائر فقط في السيارات التي تسلك الطرق الصحراوية والجبلية أثناء السير في تلك الطرق فقط وفي حالة السير على الطريق الأسفلتية يحظر استخدام الستائر في ذلك التوقيت.