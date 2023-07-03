السرعات المقررة على الطرق السريعة والصحراوية الجديدة.. خبير مروري يوضح 

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الأعمال بالطرق السريعة المؤدية للمحافظات والمدن الساحلية، افتتح طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بعد تطويره ورفع كفاءته من محطة تحصيل رسوم الكيلو 10 ونصف وحتى الماستر الكيلو 106.

تطوير ورفع كفاءة طرق جديدة

وأضاف «هشام»، في حديثه لـ«الوطن»، أنه جرى افتتاح طريق وادي النطرون العلمين بعد تطويره، وطوله 135 كيلومترا مربعا، وتمت توسعته ليصبح 8 حارات لكل اتجاه و5 حارات رئيسية، و3 حارات لخدمة لحركة السيارات النقل والشاحنات، وجرى إنشاء 9 كباري دوران للخلف و2 كبرى علوي عند تقاطع البرهان مع السكة الحديد، بالإضافة إلى توسعة 2 كبري سطحي؛ لإلغاء الدورات السطحية ليصبح طريقا حرا بدون تقاطعات، وطريق القطامية العين السخنة، جرى الانتهاء من أعمال تطويره.

وأشارت إلى أنّ السرعة المقرر على طريق الإسكندرية الصحراوي 100 كيلو متر في الساعة، طريق وادي النطرون العلمين 120 كيلو في الساعة، وطريق العين السخنة 120 كيلو في الساعة.

تكثيف الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية

ولفت إلى أنّ الإدارة العامة للمرور، كثفت الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية كافة، بمجموعات من الدراجات النارية وسيارات الغاز الفورية والدفع الرباعي، فضلًا عن نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، التي ترصد جميع أنواع المخالفات من بينها السرعة المحددة والكشف عن قائدي السيارات المشتبه في تناولهم المواد.