جامعة كفر الشيخ تحتل المرتبة الثانية محليا في تصنيف تايمز

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا، على المرتبة «151- 200» عالميا والمرتبة الثانية محليا، مشيرا إلى أن التصنيف يعتمد على 5 معايير، تشمل 13 مؤشرا هي: الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.

رئيس الجامعة يُشيد بالإنجاز الذي حققته جامعة كفر الشيخ

وأشاد بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف التايمز العالمي 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وذكر أنّ هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنّ التصنيفات الدولية تُسهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أنّ تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام، ويستند تصنيف THE Times Higher Education للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي.