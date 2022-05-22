لجنة العلوم الأساسية تجتمع في جامعة كفرالشيخ الخميس

يستقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية، لجنتي التخطيط وهيئة المكتب، برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس لجنة القطاع، ‏في جامعة كفرالشيخ، وذلك يوم الخميس المقبل، بقاعة مجلس الجامعة لعقد اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة جامعة كفرالشيخ لاجتماع لجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، موجها التحية للجنة القطاع والأعضاء.

«العلوم الأساسية» من القطاعات المهمة

واكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن قطاع العلوم الأساسية يعد من القطاعات المهمة داخل المجلس الأعلى للجامعات ويضم في عضويته مجموعة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية.

من ناحيته، قال الدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم بجامعة كفرالشيخ إن الاجتماع يجرى بدعوة رسمية من الدكتور رئيس الجامعة بحضور ومشاركة عمداء وممثلي كليات العلوم بالجامعات المصرية، ولجنة التخطيط وهيئة المكتب ولفيف من أعضاء اللجنة، وأوضح أنه سيتم مناقشة التأكيد على التعاون التام بين كليات العلوم المختلفة بالجامعات المصرية والاشتراك في المشاريع التي تخدم العملية التعليمية وتخدم قطاع العلوم.

الجامعة تختتم نهائي دورة الشهيد الرفاعي للكرة الخماسية

وفي سياق مختلف حرص رئيس جامعة كفر الشيخ على التواجد في نهائي دورة الشهيد الرفاعي للكرة الخماسية وتوزيع كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الثلاث مراكز الأولى.

وهنأ رئيس الجامعة جميع الفرق الفائزة بالمراكز الأولى والمشاركين متمنيا لهم دوام التفوق الرياضي وتحقيق المراكز الأولى دائما ورفع اسم الجامعة في كل المحافل الرياضية.