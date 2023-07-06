وزير التعليم يتابع تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته إلى الإسكندرية بتفقد مقر تقدير الدرجات بالمحافظة، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

واطمأن وزير التربية والتعليم، على اتباع الإجراءات الصحيحة في التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد الوزير أيضا أنّ أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.