آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الإنجليزية بسوهاج

انتهى طلاب الشهادة الثانوية العامة في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، من أداء امتحان اليوم، وسط حالة من الفرحة لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية من امتحان اللغة الإنجليزية.

الإنجليزي جاء في مستوى الطالب المتوسط

وقال خالد علي، مقيم بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، طالب بالشهادة الثانوية العامة شبعة العلمية، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي صعوبات في الأسئلة.

ويضيف سيد جمال، طالب، يقيم بناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، الشهادة الثانوية، بالشعبة العلمي، عن سعادته لسهولة امتحان الانجليزي، مؤكده أن هذا الامتحان يعد الأسهل منذ بداية الامتحانات.

حرص عدد من الأسر من الآباء والأمهات

وحرص عدد من الأسر من الآباء والأمهات، الانتظار والتواجد خارج محيط اللجان، وأمام المدارس لاستقبال أبنائهم عقب تأدية الامتحان.

وأعلن وكيل وزارة التربية وتعليم سوهاج، الدكتور ياسر محمود، أن عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان في جميع المراحل 21 ألفا و500 طالب وطالبة انتظام، و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات/ و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالي 29 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان هذا العام على جميع الإدارات التعليمية بالمراكز.