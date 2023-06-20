آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الإيطالية اليوم

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحان مادة اللغة الإيطالية، أحد مواد اللغة الأجنبية الثانية الأساسية المضافة للمجموع، وبعد الانتهاء من الوقت الأصلي لتأدية الامتحان، خرجوا من اللجان معبرين عن سعادتهم بالابتسامات السعيدة التي تدل على سهولة الامتحان، لترصد «الوطن» في السياق الآتي، رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الايطالية.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الإيطالية

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الايطالية، أكد عمر عاشور، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، على سهولة الامتحان، معبرًا «الامتحان كان كويس وفي المتناول، ومحدش كان بيشتكي من صعوبة في الامتحان»، مشيرًا إلى أنّ أغلب أجزاء الامتحان لم تخرج عن نماذج امتحانات الوزارة.

ومن جانبه، قال حمزة عمرو، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إن امتحان اللغة الإيطالية هذا العام، كان مفاجأة، فلم يكن متوقعًا سهولته بهذا الشكل، مؤكدًا أن الوقت كان كاف للحل وللمراجعة أكثر من مرة، مشيدًا بالنماذح الاسترشادية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم للامتحانات، قائلًا «الامتحان كله كان جاي من النماذج وبنك أسئة الوزارة».

توزيع درجات اللغة الإيطالية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات اللغة الإيطالية، كالآتي:

- الدرجة الكلية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 40 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 34 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 6 درجات.

- زمن امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: ساعتين.