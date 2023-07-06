«التعليم»: ضبط 4 حالات غش في امتحان اللغة الإنجليزية

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 728.395 طالب، حيث يؤدي 726.447 طالب امتحان اللغة الإنجليزية الأولى، و1.934 اللغة الفرنسية الأولى، و14 طالب اللغة الألمانية الأولى، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجهورية، كما أدى 1824 طالا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية، بينما أدى 255 من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس فترة أولى، ومادة علم الاجتماع فترة ثانية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 4 حالات غش إلكتروني، بمحافظات «القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا»، وجرى ضبط هؤلاء الطلاب أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

4 حالات غش إلكتروني

وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدورالأول سيؤدون يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية العلوم، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ورقة أولى.