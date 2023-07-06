وزير التعليم يطمئن على مستوى امتحان اللغة الإنجليزية اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددا من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على مستوى امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية، نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

مستوى امتحان اللغة الإنجليزية اليوم

وتفقد الدكتور رضا حجازي، واللواء محمد الشريف، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى امتحان اللغة الإنجليزية اليوم ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبي اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفير الجو المناسب والطمأنينة.

توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان، وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجّه الوزير، الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

تحويل الطلاب الغشاشين والملاحظين للتحقيق

وشدد الوزير على عدم الغش بأي وسيلة، مؤكدًا أنّ الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجنة مدرسة الشهيد مهيد أحمد بهاء الدين الهواري، التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، ووجّه الطلاب بالحل على ورقة البابل شيت مباشرة حفاظًا على الوقت، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

كما تفقد الوزير والمحافظ سير الامتحان لجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ببرج العرب، أثناء تأدية الطلاب والطالبات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) واطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة. ووجّه الوزير الطلاب بأنّ كراسة الأسئلة، والإجابة في ورقة واحدة، ويجب التركيز على اختيار الإجابة مباشرة.

وحرص الوزير على تفقد غرفة الكنترول بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، والاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات بشأن الامتحانات.