نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023.. متي يكون متاحا؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إتاحة نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي، الشعبتين العلمية والأدبية، من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وحتى الثانية عشرة ظهرا.

نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إعلان نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمدة رسميا، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ نموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2023، يتم مراجعته من قبل لجنة متخصصة تتكون من 10 خبراء قبل البدء في تصحيح امتحان اللغة الأجنبية الأولي، وبعد الانتهاء من مراجعته يتم اعتماده رسميا وإرساله إلى مراكز التصحيح الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزي للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة، كما يلي.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 37 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 50 درجة.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية للثانوية العامة: 3 أسئلة.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية: 8 درجات.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الموضوعية: 34 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الموضوعية: 42 درجة.