وظائف خالية بمرتبات مجزية في إحدى سلاسل المطاعم.. تأمينات وبدلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توفير وظائف خالية للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة برواتب مجزية للعاملين وتأمينات طبية واجتماعية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف وحقوق ومميزات الوظائف والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف إحدى سلاسل المطاعم

1- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة مشرف الأغذية لديه خبرة 3 سنوات.

2- يفضل أن يكون المتقدم للوظائف لدبه الخلفية السابقة للأغذية والمشروبات.

3 - أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة سابقة في التوظيف الجماعي.

4- أن يكون المتقدم لوظيفة أخصائي كشوف المرتبات لديه خبرة من عام إلى 6 سنوات من الخبرة.

5- أنه يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات التحليل العددي.

6- مكان العمل يكون في مدينة نصر.

7- أن يكون المتقدم ل الوظائف حاصل على درجة البكالريوس.

8- أن يكون جيد في اللغة الانجليزية.

حقوق ومميزات العمل

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب مجزي.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يومية.

- تمنح الشركة العاملين بها يومين إجازة في الإسبوع.

- توفر الشركة للعاملين التأمين الطبي والاجتماعي.

وعلى الراغب في التقديم للوظائف الخالية إرسال السيرة الذاتية إلى (cv@tawarwghayar.com) ، مع ذكر المسمى الوظيفي في موضوع "المشرف أو أخصائي الرواتب.