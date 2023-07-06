وظائف خالية في الغردقة من «الشباب والرياضة».. اعرف الشروط والمميزات

يسعى الكثير من الشباب بعد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي، للبحث عن وظائف مناسبة لمؤهلاتهم، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير فرص عمل للشباب بشكل مستمر، لمساعدتهم في الحصول على الفرصة المناسبة في مختلف المجالات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية في إحدى شركات الهايبر ماركت بالغردقة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم على تلك الوظائف، كما يلي.

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

وحددت وزارة الشباب والرياضة بعض الشروط التي يجب توفرها في الراغب في الحصول على الوظائف، كما يلي.

- مكان العمل بالوظائف المعلن عنها يكون في الغردقة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من سكان الغردقة، حيث لا يتوفر سكن للمغتربين.

مميزات وحقوق الوظائف الخالية

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية يتم تحديدها حسب الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين بها زيادات سنوية ومنح ومكافآت.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية ورسمية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي عائلي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية المعلن عنها الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والدخول لملء استمارة الوظائف المطلوبة.