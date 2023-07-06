وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية «دون خبرة».. اعرف التفاصيل

في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من الشباب إلى ظروف تجعلهم غير قادرين على الحصول على مؤهل دراسي عالٍ، ما يجعلهم يبحثون عن وظائف لا تشترط الحصول على مؤهل عالٍ مثل البكاليوريوس أو الليسانس، وتحرض وزارة الشباب والرياضة باستمرار على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات ولجميع المؤهلات، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بتنظيم من الإدارة المركزية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة هايبر ماركت شهيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف المعلن عنها والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كما يلي.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة مكان وموعد الملتقى التوظيفي، على أن يكون في منطقة وان قطامية بمعمار المرشدي، الموجود في طريق الدائري في اتجاه المعادي بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنة، وبجوار توكيل فولفو وستاربكس، على أن يكون الملتقى يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مديرو فروع.

2- مدير أغذية طازجة.

3- مشرف أغذية جافة.

4- مشرف كاشير.

5- كاشير.

6- موظف FMC.

7- محضر طلبات.

8- منسق ممرات.

9- بائع عطارة.

10- بائع خضار وفاكهة.

11- بائع لحوم (أفرنجي).

12- بائع بقالة.

13- موظف أمن.

14- موظف نظافة.

15- سائق فسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا).

16- مشرف تبريد وتكييف.

17- فني تبريد وتكييف.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في قباء والنزهة وحلمية الزيتون وحدائق القبة ومدينة نصر والمقطم التجمع والهرم وفيصل وحدائق الأهرام وأكتوبر ومدينة الفردوس المهندسين والدقي والفسطاط.

- يمكن للجميع التقديم على الوظائف الخالية سواء كانوا حاصلين على مؤهل عالٍ أو متوسط أو دون مؤهل.

- لا يشترط الخبرة للتقديم على الوظائف.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة رواتب للعاملين حسب كل وظيفة والخبرة.

- عدد ساعات العمل يوميا تصل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي وعائلي.

- تمنح الشركة للعاملين فرص ترقية للمتميزين.

- توفر الشركة للعاملين دورات تدريبية.