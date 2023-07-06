المشاركة المجتمعية تنفذ 2500 وصلة مياة للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

أكد المهندس محمدد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المشاركة المجتمعية نجحت في توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية.

شروط توصيل المياه بسوهاج

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن هناك عدد من الشروط يجب أن تنطبق على الحالات المستفيدة، والتي منها لا يزيد قطر الوصلة عن واحد بوصة، وعدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقار، وألا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا، وبحد أقصى دور أرضي وعلوي مع عدم قبول الحالات التي تمتلك أكثر من منزل واحد.

توصيل 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج

وأوضح عبد السلام البكري، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، أنه جرى توصيل عدد 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج و141 وصلة مياه بمركز أخميم و97 وصلة مياه بمركز المراغة و100 وصلة مياه بمركز جهينة و152 وصلة مياه بمركز طهطا، هذا بالإضافة إلى 60 وصلة بمركز المنشأة و55 وصلة مياه بمركز دار السلام و 122 وصلة مياه بساقلتة و15 وصلة بمركز طما.