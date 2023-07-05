«مياه سوهاج» تستطلع آراء 150 مواطنا بـ«المراغة» حول مستوى الخدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، استطلاع رأي بمركز المراغة بسوهاج، وذلك ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحي، لتوصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي ووضع محددات إزالة هذه المخاطر، أو الحد منها بسوهاج، ولوضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

استطلاعات الرأي بمياه سوهاج

وأضاف رئيس مجلس إدارة جامعة سوهاج أن استطلاعات الرأي تهدف أيضا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، وأجرى مسئولي التوعية بالشركة بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.

توعية المواطنين بسوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يجرى خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء، كما يجرى دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.