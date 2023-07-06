محافظ أسيوط: إنشاء مجمع الصناعات الحرفية في قرية الشامية بـ40 مليون جنيه

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية، التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه داليا تادرس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة.

جولات ميدانية مستمرة

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، على متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وبخاصة مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء على مساحة 600 متر بقرية الشامية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه.

معايير الجودة في التنفيذ

ووجه المحافظ رئيس فرع الهيئة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال، وفقًا للخطة الزمنية.