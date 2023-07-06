توزيع طني لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

توزيع 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي

جاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد وسعد الفرماوى الخبير الوطني للمحافظة والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وزينب عبد الحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي.

تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام وتوفير اللحوم

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة باستمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف أن مشروع وزارة الأوقاف يأتي لخدمة المجتمع وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه اللحوم إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي.