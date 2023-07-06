محافظ القليوبية يستلم طني لحوم أضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تسليم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بواقع طني يجرى توزيعها على 3 إدارات اجتماعية، وهي قليوب والخانكة وشبين القناطر لتوزيعها على 2000 أسرة وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف وذلك بحضور صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

الصكوك متواجدة بجميع مساجد المحافظة

يذكر أن محصلة ماتم تحصيله من مبالغ صكوك أضاحي مبلغ وقدره ثمانية ملايين جنيه، حيث بلغت قيمة صك الأضحية السوداني خمسة آلاف جنيه وقيمة صك الأضحية البلدي ثمانية آلاف جنيه، إضافة لمبلغ اثنين مليون جنيه وستمائة وعشرة آلاف جنيه قيمة صكوك الإطعام والتى يبلغ قيمة الصك منها ثلاثمائة جنيه، وهي مستمرة طوال العام ومتواجدة بجميع مساجد المحافظة وإدارات الأوقاف الفرعية والمنتشرة بجميع مراكز المحافظة.

هذا وجرى توزيع عدد 86 طن من لحوم الأضاحي والإطعام خلال العام الماضي، فقط حيث قامت مديرية أوقاف القليوبية بتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تحت إشراف المحافظة لتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بدورها في توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وفق القاعدة المسجلة لديها للمستحقين الفعليين الذين جرى حصرهم وتسجيلهم لديها.

توزيع 86 طنا على 86 ألف أسرة كدفعات سابقة

وأكد محافظ القليوبية، أنه جرى توزيع 86 طنا على 86 الف أسرة كدفعات سابقة، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على أن يجرى التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.