محافظ المنيا: توزيع لحوم أضاحي على 27 ألف أسرة داخل 115 قرية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ذبح 174 رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى و مراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية والطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية.

التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة

وأكد محافظ المنيا، الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير، لافتا إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي لضمان وصول الأضاحي للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

خطة متكاملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية

ومن جانبه، أوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا أن عمليات ذبح الأضاحي تمت وفق خطة متكاملة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطري والصحة والتضامن الاجتماعي، وتم الذبح في 9 مجازر وبمساهمة 119 جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على 27 ألف أسرة بواقع 115 قرية على مستوى مراكز المحافظة.