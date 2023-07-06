أغاني مصرية رقص عليها نويل روبنسون فى برنامج معكم منى الشاذلي.. منها «سطلانة»

ظهر البلوجر العالمث نويل روبنسون ضيفا على إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه عبر شاشة قناة cbc وتفاعل الجمهور مع الحلقة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تقديمه عددا من رقصاته الشهيرة على عدد من الأغاني المصرية.

نويل روبنسون فى معكم مني الشاذلي

وتحدث نويل روبنسون خلال حلقة معكم منى الشاذلي عن رقصته الشهيرة في فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه قرر أن يغازل الجمهور المصري بالرقص على عدد من الأغاني المصرية المعروفة.

ورقص نويل روبنسون على أغنية سطلانة التى قدمها عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدى باتشان كأغنية دعائية لفيلم «بعد الشر» لعلى ربيع وانتشرت مؤخرا بعد فوز النادى الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا واحتفل بها لاعبو الأهلي، وشارك روبسون فى الرقصة واحدة من جمهور الحلقة.

كما رقص أيضا على مهرجان «أول ما سحبت حزامي»، وهو واحد من الأغاني الترند على «تيك توك»، مؤخرا وحقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور .