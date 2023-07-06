اليوتيوبر نويل روبنسون يفاجئ منى الشاذلي برقصته الشهيرة: جنن العالم

فاجأ اليوتيوبر الشهير نويل روبنسون الإعلامية منى الشاذلي في حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «CBC»، خلال تقديمها له، حيث أدى رقصته الشهيرة، وشاركته الإعلامية منى الشاذلي.

لديه 30 ميلون فلورز

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي حديثها معه، قائلة: «أنا أحبك، واحد من أشهر التيكتوكيرز في العالم، واللي يميز فيديوهاته هي أنها تضيف بسمة لحياتنا وأيامنا، بسبب المقلب الراقص اللي بيعمله، وعنده أكتر من 30 مليون فلورز في التيك توك، نويل جنن العالم برقصاته».

من جانبه قال نويل: «شكرا.. بدأت بالرقص في غرفتي، وقمت بعمل مقاطع فيديو وبعد مرور بعض الوقت وجدت أنه من الجيد أن تفعل شيئا لا أحد يفعل مثله، بدأت الرقص في الأماكن العامة والتفاعل مع الناس، وفكرتي أن أرسم الابتسامة على وجوده الناس وإسعادهم».

قصة أول فيديو له

وواصل: «أول فيديو انتشر بسرعة وصورته وكان شعري مغطى، وكنت أرقص مع الشرطة، توجهت نحو الشرطة لكي أرقص معهم وهذا التصرف غير مسموح به، لكنني فعلتها ببساطة ورقصت مع الشرطة وأعجبوا بما فعلت وكانوا يضحكون وكان ذلك هو أول فيديو انتشر لي إلى حد بعيد وبدأ الناس ينتبهون إلي، ومنذ ذلك الحين بدأت أرقص في كل مكان أمام الجميع وهكذا بدأ الأمر».