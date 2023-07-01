أمير كرارة يكشف كواليس فيلم البعبع في معكم منى الشاذلي

حل الفنان أمير كرارة ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها معكم مني الشاذلي، خلال أول وثان أيام عيد الأضحى المبارك، مع مجموعة من أبطال فيلم «البعبع» ومنهم محمد عبدالرحمن ومحمد أنور في حلقة خاصة.

أمير كرارة في معكم منى الشاذلي

وحكى أمير كرارة، كواليس وتفاصيل مشهد المطاردة من فيلم «البعبع» ويعد من أشهر المشاهد التي لاقت إعجاب الجمهور، ويشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم تصوير الفيلم في منطقة إمبابة، وهو من إخراج حسين المنباوي، متابعا: «روحنا صورنا في إمبابة وأنا انبهرت يومها.. بقيت واقف في المنطقة دي بقولهم أنا ازاي مجتش هنا قبل كده.. يا حلاوة الناس اللي ساكنين هناك وحلاوة تعاونهم وجدعنتهم».

الطفل جان في معكم منى الشاذلي

وفاجأ الطفل جان رامز بطل الفيلم الجمهور حينما دخل حلقة برنامج معكم منى الشاذلي ومعه باقة من الورود قدمها للإعلامية منى الشاذلي، ليرد عليه الفنان أميرة كرارة قائلا: «أنت صغرتني لما دخلت بالورد، خلتني أد كده».

ورد الطفل عليه بالقول: «ما عاش ولا كان اللي يصغرك»، فمازحه الفنان، قائلًا: «لاغيني برسالة قبل ما آجي وقول لي».

وسألت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم منى الشاذلي الطفل عن شعوره أثناء العمل مع «كرارة»، فأجاب أنه لم يشعر بالقلق إطلاقًا، موضحًا أنه كان يتمنى لقاء الفنان والتقاط صورة معه.

وأكمل: «كان نفسي أشوفه وأتصور معاه من بعيد، ما بالك أشوفه وأخش كرفانه وآكل معاه جبنة بالبطيخ، التجربة حلوة جدًا وأستاذ أمير دمه خفيف أوي».من جهته، أشاد «كرارة» بحرص الطفل على مذاكرة الشخصية والمشاهد جيدًا قبل التصوير، إضافة إلى اطلاعه على الأعمال التي قدمها سابقًا.