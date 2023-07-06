كشف ملابسات ادعاء موظف التعرض للسرقة في عين شمس: «قصة مختلقة للهرب من الديون»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بقيام 3 آخرين «من جنسية إحدى الدول الأفريقية» بالتعدي عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والاستيلاء منه على مبلغ مالي عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلي بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل للشاكي (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعائه وسؤاله قرر بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه وإحداث إصابته، والإستيلاء منه على ملبغ مالي على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله واعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، اختمر في ذهنه اختلاق الواقعة، وفي سبيل ذلك قام بإحداث إصابته المنوه عنها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.