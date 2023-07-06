محافظ سوهاج: افتتاح مجمعات للخدمات الحكومية بقرى دار السلام قريبا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مركز دار السلام، وعددا من مجمعات الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، لمتابعة الاستعدادات النهائية لفرش وتجهيز تلك المجمعات خلال الشهر الجاري، تمهيدا لبدء تقديم خدماتها للمواطنين، في إطار خطة وزارة التنمية المحلية للبدء في تشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية التي جرى الانتهاء منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

واستهل محافظ سوهاج جولته، يرافقه العميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية «أولاد يحيى»، أعقبه تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية «أولاد سالم».

تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية «السلام»

واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية «السلام»، حيث اطمأن على جاهزية تلك المجمعات من كافة النواحي لاستقبال الفرش والأثاث اللازم خلال شهر يوليو الجاري، تمهيدا لبدء العمل في أغسطس المقبل، وتقديم خدماتها للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال جولته علي ضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المجمعات وبمحيطها، والاهتمام بتنسيق الموقع العام، ومنع تواجد أي نوع من الإشغالات، وتمهيد الطرق من وإلى تلك المجمعات؛ لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين؛ لتلقي الخدمة في سهولة ويسر.

4 مجمعات للخدمات الحكومية

ويضم مركز دار السلام 4 مجمعات للخدمات الحكومية بقرى «أولاد يحيي، أولاد سالم، السلام، الخيام»، جرى الانتهاء منها تماما وسيتم فرشها وتزويدها بالأثاث اللازم خلال الشهر الجاري، تمهيدا لبدء العمل بها وتقديم خدماتها للمواطنين بتلك القرى والنجوع التابعة.

الجدير بالذكر، أنه جرى الانتهاء من 30 مجمع خدمات حكومية «تحيا مصر»، بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بسوهاج، لتقدم خدماتها للمواطنين، وتوفر الوقت والجهد عليهم في الانتقال من وإلى المدينة الأم لتلبية متطلباتهم، ومنع التكدس والازدحام، حيث يشتمل كل مجمع خدمات على مركز تكنولوجي بالدور الأرضي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد بالدور الأول، ووحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبي محلي بالدور الثاني.