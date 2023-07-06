هل يجوز أداء عمرة بعد طواف الوداع؟.. عضو الشؤون الإسلامية يجيب

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن آخر عهد المعتمرين بمكة هو طواف الوداع، وذلك عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بطواف الوداع، وأن يكون آخرعهدهم بالبيت الحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

هل يجوز عمل عمرة بعد طواف الوداع؟

وأجاب «هندي» في تصريحات لـ«الوطن» عن سؤال هل يجوز عمل عمرة بعد طواف الوداع؟، موضحا أنه يجب على المسلم بعد الانتهاء من طواف الوداع أن يخرج من مكة مكرمة للتحلل ثم يعود مرة أخرى للإحرام ويبدأ عمرة جديدة إذا أراد، ولكن يجب عليه الخروج من مكة وذلك عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت هو طواف الوداع.

الغرض من طواف الوداع

وأوضح عضو الشؤون الإسلامية أن الغرض من طواف الوداع هو توديع البيت الحرام، وهو آخر ما يفعله الحاج قبل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك، واتفق العلماء على أنه مشروع متى فعله الحاج سافر بعده مباشرة، موضحا أن حكم طواف الوداع عند المالكية سنة، وهذا ما ذهب إليه عدد من الفقهاء والمذاهب الأخرى ومنها الشافعية.