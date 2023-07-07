دار الإفتاء توضح أفضل صيغة للصلاة على النبي

الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال المستحبة كل الأيام، ويكثر المسلمون خلال يوم الجمعة المبارك من الصلاة على النبي، حتى يصل إلى الرسول الكريم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائزة شرعا في غير الصلاة بأي صيغة فيها مدح وتكريم.

أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وأوضحت الإفتاء في أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة على النبي جائزة شرعًا في غير الصلاة بأي صيغة فيها مدح وتكريم، والصيغة الفضلى هي الصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم التي علمها أصحابه رضوان عليهم بقوله: «قُولُوا: الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» متفق عليه.

صيغة الصلاة على النبي

واستدلت الإفتاء على أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم من خلال الحديث الشريف الذي ورد في صحيح البخاري عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».