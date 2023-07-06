أسعار الأرز الأبيض اليوم في كفر الشيخ.. الطن يتراجع 300 جنيه

سجلت أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم تراجعاً لأصناف رفيع الحبة وعريض الحبة وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، ليسجل هذا التراجع نحو 300 جنيه في سعر كل طن مباع.

أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم، سجلت تراجعا كبيرا، وأتت أسعارها التالي:

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «عريض الحبة السائب» بـ 27 ألفا، و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 300 جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ26 ألفا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بـ 29 ألفا و150 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «كسر» 3% عريض الحبة بـ 30 ألفا و400 جنيه، وسط تراجع 100 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم

وأشار «حاتم»، إلى أن حركة تداول الأرز الأبيض بمختلف أنواعه جيدة، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 42% من الأرز الشعير عريض الحبة ورفيع الحبة علي مستوي المنزرع في محافظات الجمهورية.