افتتاح مكتب توثيق للشهر العقاري بأحد أندية العاشر من رمضان.. اعرف الخدمات

في إطار التيسير على المواطنين وتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، افتتاح مكتب توثيق للشهر العقاري بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان.

يأتي افتتاح مكتب التوثيق العقاري في نادي الرواد في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ووزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان.

افتتاح مكتب توثيق عقاري بنادي الرواد

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من مكتب التوثيق العقاري بنادي الرواد في العاشر من رمضان، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

خدمات مكتب الشهر العقاري

ويقدم المكتب خدمات توثيق العقود والتوكيلات، والعقارات، بنظام الحجز المسبق، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وقادرون باختلاف، وأيضا متاح لأهالي مدينة العاشر من رمضان، ومنها:

توكيل رسمي عام شامل (عام + بنوك)

توكيل رسمي عام

توكيل رسمي عام في القضايا

توكيل رسمي عام في الضرائب

توكيل رسمي عام في الرهن العقاري

توكيل رسمي عام في صرف المعاشات

وكيل في الأمور الزوجية

توكيل عام مخصص

عقد ايجار رسمي

محضر إيداع رسمي

عقد بيع سيارة

توكيل خاص بادارة سيارة

توكيل خاص بيع سيارة

محضر تصالح

شهادة خبرة

إثبات تاريخ

شهادة من محضر التصديق

شهادة من دفتر إيصال سداد الرسوم

التأشير على السجلات التجارية

توكيل رسمي عام بالصفة من سجل تجاري

توكيل رسمي عام بالصفة من توكيل رسمي عام

توكيل خاص بالصفة من توكيل رسمي عام

إقرار بالتصالح