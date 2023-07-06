محمد عبد الرحمن يروج لفيلم «البطة الصفرا»: إيه الحوار؟

روج الفنان محمد عبد الرحمن «توتة»، لفيلم «البطة الصفرا»، المُقرر طرحه في دور العرض خلال موسم أفلام صيف 2023، بعد الانتهاء من تصويره كاملًا منذ ديسمبر الماضي.

ونشر محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، مجموعة من الألعاب على شكل «بطة» ذات اللون الأصفر، مُعلقًا عليها بقوله: «إيه حوار البطة الصفرا ده؟».

تفاصيل شخصية محمد عبد الرحمن في فيلم «البطة الصفرا»

وكان محمد عبد الرحمن، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن تفاصيل الشخصية التي يُجسدها في الفيلم: «هو شخص منغلق على نفسه ليس اجتماعيا على الإطلاق ويلعب شخصية أستاذ علم نفس في الجامعة»، متابعًا: «خلال الأحداث بيكون الأستاذ ده بيحضر البحث بتاع الدكتوراه بتاعته وبتتطور بقى الأحداث وبيكون فيه علاقة بين البطة الصفرا والبحث اللي بيحضروا، والفيلم هيكشفلنا بقي إيه العلاقة دي».

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

فيلم «البطة الصفرا» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وأحمد طلعت وفرح الزاهد، من إخراج عصام نصار.