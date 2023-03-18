انتهاء صناع فيلم «البطة الصفرا» من تسجيل 3 أغاني لـ عبد الباسط حمودة وأحمد أمين

انتهى صناع فيلم «البطة الصفرا» من تسجيل 3 أغاني خاصة بالفيلم سيجري طرحهم كمواد دعائية للفيلم، إضافة لوجودها ضمن أحداثه، وهي من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسه صوتية ماهر صلاح، ويقدمها عدد من النجوم وهم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، أما الأغنية الثالثة فهى للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وكان المخرج عصام نصار قد انتهى من تصوير الفيلم منذ أسبوعين ويلعب بطولته محمد عبد الرحمن وغادة عادل ومحمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

تفاصيل فيلم «البطة الصفرا»

ودخل فيلم البطة الصفرا مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيجري تحديده لاحقا، وكان الفيلم قد جرى تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة.

ويشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي ويارا عزمي وأحمد طارق وإسماعيل فرغلي وأنور.