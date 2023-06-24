5 معلومات عن فيلم البطة الصفرا.. يعرض في عيد الأضحى

يستعد الفنان محمد عبدالرحمن وغادة عادل، لمنافسة فيلمهما الجديدة والذي يحمل سام البطة الصفرا، في الدخول إلى حلبة المنافسة في موسم أفلام صيف 2023، وذلك بعد انتهاء موسم أفلام عيد الأضحى الذي يضم أفلام البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وسبقهم إلى دور العرض بأيام فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز.

رابع عمل يجمع بين غادة عادل ومحمد عبدالرحمن

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم البطة الصفرا المقرر عرضه في صيف 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

- تم الانتهاء من تصوير الفيلم في شهر فبراير الماضي.

- بدأ التصوير في شهر ديسمبر 2022.

أبطال «البطة الصفرا»

- يشارك غادة عادل ومحمد عبدالرحمن في بطولة الفيلم كل من محمود حافظ، حسن أبو الروس، فرح الزاهد، إبرام سمير، أحمد طلعت، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي.

أحداث كوميدية

- الفيلم تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد «توتا» شخصية أستاذ علم نفس منغلق على نفسه اجتماعيًا ويجري بحثًا للحصول على الدكتوراه ولكن الأمر سيكون له علاقة بـ«البطة الصفرا»، ويسعى الجميع لمعرفة من تكون هذه البطة.

3 أغاني بالفيلم

- في شهر مارس الماضي تم الانتهاء من تسجيل 3 أغاني سيتم استخدامهم للترويج الدعائي للفيلم، غناء عبدالباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب، كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، هندسة صوتية ماهر صلاح.