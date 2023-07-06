باحث شرعي عبر قناة الناس: تلوث القلب يؤثر على الإيمان ويحرمك من الجنة

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن سلامة القلب، معناها عدم وجود تلوث في القلب يؤثر على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الله أمرنا بتطهير القلب من المعاصي والذنوب.

سلامة القلب قيمة إنسانية كبيرة

وأضاف الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «الإنسان لازم يكون قلبه سليم مع الناس، لا يكون فيه حقد أو حسد أو ضغينة أو غل، أو كره، لا يكره زوال النعم من الناس، لذلك سلامة القلب هي قيمة إنسانية كبيرة لا بد أن تكون موجودة في كل إنسان».

المرء يوم القيامة

وأردف: «المرء يوم القيامة لن يدخل الجنة لو قلبه مش سليم، وفيه تلوث ومعاصي وحقد وغل وكره للناس، كل ما تفعله في حياتك من عبادات التي تتعبد بها لله، وكل التصرفات التي أمرنا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعتمد على القلب، فلازم يكون قلبك سليم خالي من الأذى».