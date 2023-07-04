التواصل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.. تقارب محتمل رغم التحديات

تزور جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المقرر أن تتحدث عن سلسلة من قضايا الاقتصاد الكلي وعدد من القضايا المالية بين البلدين، وهو ما يُنظر إليه على أنه علامة إيجابية على استقرار العلاقات الصينية الأمريكية في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين.

وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، يعتقد كل من المحللين الصينيين والأمريكيين أن الجانبين يمكنهما إجراء بعض التقارب في العلاقات، على الرغم من أن التوقعات العامة بالنسبة للعلاقات الثنائية ليست كبيرة، ولكن من الأهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتجنب أي تصعيد قد يتحول إلى أزمة، وهذا ما أكدت عليه وزارة المالية الصينية.

العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية

ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين الصين والولايات المتحدة، ستزور يلين الصين في الفترة من 6 إلى 9 يوليو، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين ستناقش مع المسؤولين الصينيين أهمية قيام البلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، بإدارة العلاقات بشكل مسؤول، والتواصل بشكل مباشر حول مجالات الاهتمام، والعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية.

يلين ثاني مسئول أمريكي كبير يزور الصين خلال شهر

وستكون يلين ثاني مسئول أمريكي، على مستوى مجلس الوزراء يسافر إلى الصين في غضون شهر، بعد أنتوني بلينكن وعلى الرغم من أن الزيارة ستمثل مشاركة أخرى رفيعة المستوى بين البلدين، إلا أنه من غير المتوقع حدوث اختراقات كبيرة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الخزانة، ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكية مع كبار المسؤولين الصينيين والشركات الأمريكية، لبحث ما أسموه «مجالات القلق».