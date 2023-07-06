موعد التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني، ويستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت المقبل 8 يوليو حتى الخميس 20 يوليو الجاري.

موعد التقديم في الثانوية العامة في البحيرة

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في بيان، أنّ التقديم لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني، سيكون عبر الرابط الإلكتروني من هنا.

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قد اعتمدت تنسيق القبول للصف الأول الثانوي، بحد أدنى 238 درجة لجميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

تنسيق القبول للصف الأول في التعليم الفني

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفني، بحد أدنى 230 درجة الثانوي الفندقي، 190 درجة الصناعي، 170 درجة الثانوي التجاري، و150 للزراعي.

كما أكدت أنّ قطاع التعليم ما قبل الجامعي، هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية.