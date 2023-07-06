خبير: الاقتصاد المصري يستهدف الاعتماد على الأسواق الخارجية وزيادة عوائد التصدير

قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد المصري يستهدف الاعتماد على الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الفرص التصديرية وزيادة عوائد التصدير، موضحاً قوة الطلب المحلي لمصر ما يجعلها سوقاً واعدة ويشجع على توطين الصناعة نظراً للقدرات الاستهلاكية العالية.

دور السوق المحلية في امتصاص صدمات الأزمات العالمية المتتالية

وأضاف «أنيس» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأزمات العالمية المتتالية على مدار السنوات الماضية، وهي 3 أزمات ضربت كل أسس الاقتصاد، أسهمت قوة السوق المحلية في خفض حدتها على الداخل.

كيفية تأثير الأزمات على الاقتصاد العالمي

وتابع المحلل الاقتصادي: «في وقت أزمة كورونا تأثر الطلب العالمي بالسلب، أما أزمة التضخم العالمية فضربت الأسس المالية للاقتصاد مع ارتفاع الفائدة وشح رأس المال العامل، وأخيراً الأزمة الروسية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وقلة المعروض منها».