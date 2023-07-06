أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارا تجريبيا لطلاب الصف الثالث الثانوي، كنموذج استرشادي لامتحان الجيولوجيا، الذي يؤديه الطلاب يوم الأحد المقبل، يحوي جميع الأسئلة المتوقعة لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023.

رابط جميع الأسئلة المتوقعة لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار التجريبي لمادة الجيولوجيا بمثابة تدريب للطلاب علي شكل وطريقة حل أسئلة امتحانات نهاية العام لمادة الجيولوجيا، ونسخة شبيهة لامتحانات الثانوية العامة، ويستطيع الطلاب طباعتها وحلها قبل الامتحانات من خلال هذا الرابط، ومقارنة الإجابات ومعرفة مستواه واختبار نفسه كمراجعة للأسئلة المتوقعة لامتحان الجيولوجيا.

اختبار تجريبي لامتحان الجيولوجيا

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه جرت إتاحة نموذج استرشادي لمادة الجيولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات»، ويستطيع الطلاب الدخول عليه من خلال الخطوات التالية لتحميل نموذج لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- اختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوى.

- اختيار مادة الجولوجيا.

- تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - الجيولوجيا».

- استعراض نموذج امتحان الجيولوجيا لـ«الثانوية العامة».