أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس 6 يوليو عن أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، أوضحت الوزارة أنه يتم التقديم للتظلمات لمدة 15 يوم، بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يوم الأربعاء 5 يوليو.

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وحددت وزارة التربية والتعليم أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، إذ يتوجه الطلاب إلي الأماكن المحددة بعد أن يدفع رسوم التظلمات لكل مادة المحددة من قبل الوزارة.

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالقاهرة

وأوضحت الوزارة مكان تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالقاهرة:

- الثانوي التجاري: مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101 شارع محطه الزيتون بجوار مترو أنفاق حلميه الزيتون

- زراعي: مدرسة فاطمه الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع احمد السعيد

- صناعي: مدرسة المعهد العلمي الإعدادية بنين 1009 ش كورنيش النيل بالملك الصالح.

- صناعي التعليم والتدريب المزدوج: مدرسه الإبراهيمية الثانوية 1 شارع الاتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتي صناعه تكنولوجيا التطبيقية، مدرسه الشهيد النقيب احمد حامد ثعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة مدينه نصر.

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالغربية

جاءت أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الغربية كالآتي:

- التجاري مدرسة عمرو بن العاصي التعليم الأساسي خلف المدينة الجامعية طالبات

- زراعي: مدرسة علي مبارك الابتدائية شارع علي مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية بطنطا

- صناعي: مدرسة ناصر الزراعية شارع محب بطنطا الزقازيق التجاري مدرسه السادات الإعدادية بنين.

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المنوفية والشرقية ودمياط

حددت الوزارة أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الشرقية والمنوفية ودمياط كالآتي:

- الزقازيق الصناعي مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية الحسينية شارع المعهد الديني بالزقازيق

- المنوفية قويسنا صناعي مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات شارع الجلاء قويسنا

- دمياط، مدرسه محمد عبدة الابتدائية بدمياط شارع التحرير دمياط

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالبحيرة

يجري الطلاب تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في البحيرة، داخل أماكن محددة منها:

- تجاري: مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية شارع الروضة بشبرا بدمنهور

-صناعي: مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات دمنهور شبرا شارع الروضة

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الصعيد

أوضحت الوزارة أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الصعيد كالآتي

- بني سويف صناعي مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين شارع صلاح سالم بجوار مديريه

- المنيا: تجاري بالمنيا مدرسة الزراعة الثانوية بالمنيا شارع البرجاية بالمنيا

- المنيا: تجاري بمدرسة علي فراج الفنان المتقدمة التجارية عزبة علي فراج هوارة المقطع زراعي بالمنيا مدرسة الاتحاد الإعدادية

- المنيا: صناعي مدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات طريق تله خلف الأوتوبيس

- سوهاج: مدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية سوهاج طريق أسيوط سوهاج أمام المنطقة الأزهرية.

- أسيوط: صناعي مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية التجريبية شارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط

- سوهاج: تجاري المدرسة الفنية بنات بسوهاج شارع السادات.