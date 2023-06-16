تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023.. دبلوم فني 5 سنوات

عقب الإعلان عن الشهادة الإعدادية، يرغب العديد من الطلاب في معرفة تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023، الكائنة بمحافظة مطروح، فهذه المدرسة يحصل خريجوها على دبلوم فني 5 سنوات، لذلك يريد الطالب قبل الالتحاق بها معرفة كل تفاصيلها.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة شروط متضمنة تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

1- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية لأبوين مصريين.

2- ألا يتعدى عمر الطالب المتقدم 18 سنة في بداية أكتوبر لعام 2023.

3- ألا تقل درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، عن 95%.

4- أما عن تنسيق مدرسة الضبعة النووية، أوضحت التربية والتعليم أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة حاصل على مجموع لا يقل عن 262 درجة دور أول، لجميع محافظات الجمهورية.

5- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية من محافظة مطروح.

6- اجتياز الاختبار الإلكتروني، علمًا بأن الاختبار يُعقد مرة واحدة ولا يمكن تعويضه في حالة التخلف عن موعده.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2023

وبعد معرفة تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023، كشفت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق الواجب استيفاءها للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، وهي:

1- صورة الشهادة الإعدادية والأصل منها.

2- صورة شهادة الميلاد والأصل منها.

3- صور شخصية للطالب.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.