تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. اعرف الموعد والرسوم

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات في كل الأنظمة «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي»، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأضاف نائب وزير التعليم الفني أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، السبت المقبل، لجميع النوعيات بالتعليم الفني في المديريات التعليمية، على أن يسدد الطالب 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم فيها.

وقبل الإعلان عن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2022- 2023 بنسبة نجاح 64.4%، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023، مشيرا إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 تم عقدها بالفترة من 20 مايو وحتى 16 يونيو 2023.

وبلغ عدد المتقدمين 739170 طالبا، في عدد لجان 2553، و220 ألف مشرف.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الحاضرين بلغ 734108 طلاب بنسبة 99.3%، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 473264 بنسبة 64.47%، وسجل إجمالي من يؤدي امتحانات الدور الثاني نسبة 29.87%، والإعادة 5.66%.