«التعليم» تحدد مواعيد ومقرات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد وعناوين تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، موضحة أنّ الطالب يتقدم بطلب للاطلاع في موعد غايته 15 يوما للتظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يوما على نتيجة الدور الثاني، على أن يسدد الطالب 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت الوزارة أنّه يتم التنبيه على المدارس الفنية بالإعلان عن مواعيد تقديم الطلاب للتظلم والاطلاع وعنوان مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة في مكان ظاهر، على أن يبدأ التظلم اعتبارا من السبت 8 يوليو 2023، وحتى الثلاثاء 25 من الشهر ذاته لمدة 15 يوما، وحال كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة في محافظة أخرى يتم السماح للطلاب بالتظلم والاطلاع في نفس يوم التقدم ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى.

وحددت الوزارة عناوين لجان النظام والمراقبة التي يتم تقديم طلبات التظلم والاطلاع فيها، كما يلي.

محافظة القاهرة

ـ تظلمات دبلوم الثانوي التجاري، مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون.

ـ مقر تظلمات دبلوم الثانوي الزراعي، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.

ـ دبلوم الثانوى الصناعي، مدرسة المعهد العلمي الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح.

ـ تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتي.

ـ دبلوم الثانوى الصناعي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

مدينة طنطا

ـ الدبلوم الثانوي التجاري، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر.

ـ الثانوي الصناعي مدرسة ناصر الزراعية شارع محب ـ طنطا.

ـ دبلوم الثانوي الزراعي مدرسة على مبارك الابتدائية شارع علي مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

مدينة الزقازيق

ـ دبلوم الثانوي التجاري، مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق شارع جمال عبد الناصر بجوار مديرية الصحة.

ـ الثانوي الصناعي مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية الحسينية شارع المعهد الديني بالزقازيق.

مدينة قويسنا بالمنوفية

ـ دبلوم الثانوي الصناعي مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات شارع الجلاء بقويسنا.

محافظة دمياط

ـ دبلوم الثانوي الصناعي مدرسة محمد عبده الابتدائية بدمياط شارع التحرير.

ـ مدينة دمنهور

ـ الثانوي التجاري بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية شارع الروضة.

ـ دبلوم الثانوي الصناعي، مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات شارع دمنهور .

محافظة بني سويف

ـ دبلوم الثانوي الصناعي مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين شارع صلاح سالم بجوار مديرية التربية والتعليم.

محافظة المنيا

ـ دبلوم التجاري (أ) بالمنيا مدرسة الزراعة الثانوية شارع البرجاية.

ـ دبلوم التجاري (ب)، بالفيوم مدرسة على فراج الفنية المتقدمة التجارية بعزبة على فراج.

ـ دبلوم الزراعة (أ) بالمنيا مدرسة الاتحاد الإعدادية بالمنيا شارع الحرية بجوار مركز شركة المنيا.

ـ دبلوم الزراعي (ب) بسوها مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية سوهاج طريق أسيوط سوهاج أمام منطقة الأزهر.

ـ دبلوم الصناعي (أ) بالمنيا مدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات طريق تله خلف الأتوبيس.

ـ دبلوم الثانوى الصناعي (ب) بأسيوط مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية التجريبية شارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط.

محافظة سوهاج

ـ دبلوم الثانوى التجاري، المدرسة الفنية بنات بسوهاج شارع السادات ترعة باجا الشرقي سابقا.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية التعليم والتدريب المزدوج مهني تجاري بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات 1 شارع حوش أيوب السيد زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث + التعليم والتدريب المزدوج «مهن فندقية + إعداد مهني فندقي» بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبدالمجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث وإعداد مهني وتعليم مزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية بمدرسة أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية بنين 2 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجاني أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهني التظلم بمدرسة فم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، التظلم بمدرسة السيدة زينب الصناعية 13 شارع علي خليل متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب.