«إجابة السائلين» خدمة جديدة لضيوف المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف المسجد الحرام، من خلال توفير وتقديم كل الخدمات بأحدث الطرق والوسائل النافعة لهم.

الذكاء الاصطناعي داخل المسجد الحرام

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، صرح مدير إدارة الروبوتات الذكية السعودية عدنان المنعمي، بأن الرئاسة وفرت خدمة جديدة لضيوف الرحمن وهي «إجابة السائلين» من خلال الروبوت التقني الحديث الذي يتنقل في جنبات المسجد الحرام، لإعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

خدمات جديدة لضيوف الرحمن

وأضاف «المنعمي»، أن خدمة «إجابة السائلين» التي وفرتها رئاسة الحرمين الشرفين في المسجد الحرام هي من بين إحدى الوسائل التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين حول العالم من خلال الإجابة عن الأسئلة التي يطرحونها المتعلقة بأحكام مناسك الحج والعمرة، إذ يجيب عليها عدد من أصحاب الفضيلة المؤهلين شرعيًّا لذلك، وتقدم تلك الخدمة في مواقع عدة متفرقة في المسجد الحرام خلال الـ24 ساعة.