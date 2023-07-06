أخبار امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة اليوم، والذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، بإجمالي 726 ألفا و447 طالبا ادوا امتحان اللغة الإنجليزية الأولى، و1934 طالبا أدوا امتحان اللغة الفرنسية الأولى، و14 طالبا أدوا امتحان اللغة الألمانية الأولى، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجهورية.

أخبار امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة اليوم

وأكد طلاب الصف الثانوي، أنّ امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة اليوم في مستوى الطالب المتوسط، لكن هناك بعض التكات، إذ إنّ القطعة الثانية التي تتحدث عن مرض الربو ثقيلة وأسئلتها غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز.

من جانبه، ضبط فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، 4 حالات غش إلكتروني، بمحافظات «القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والمنيا»، أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم.

تعويض وقت إضافي للطلاب

ووجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة خلال تفقده لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، كما يلي.

- توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

- فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

- تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

- المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية.

- إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة.