«طلاب الثانوية»: امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس سهلة ونقاط خاصة للمتفوقين..و«التعليم»: ضبط 7 حالات غش

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم» الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب شعبة الرياضيات مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية اليوم.

وعبّر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم من سهولة امتحان الجيولوجيا، مؤكدين أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مباشرة وغير معقّدة، وكتيب المفاهيم ساعدهم فى حل الامتحان والوقت كان كافياً لحل الأسئلة ومراجعتها.

وقالت إيناس محمد، الطالبة بالصف الثالث الثانوى، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط ولا توجد به أسئلة صعبة أو تعجيزية، وهناك بعض النقاط البسيطة تحتاج إلى تفكير للطلاب المتفوقين.

واتفق معها يوسف محمود، فى أن الامتحان جاء سهلاً، والوقت كان كافياً لحل جميع الأسئلة ومراجعتها بشكل جيد، وكتيب المفاهيم ساعده فى حل الامتحان.

وأكد إسلام مجدى أن الامتحان فى مجمله كان سهلاً لأى طالب مذاكر، وهناك بعض النقاط البسيطة للطلاب المتميزين.

وأكد الطلاب سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مباشرة، وهناك بعض الأسئلة البسيطة التى جاءت لتميز الطلاب المتفوقين.

وقالت أمنية محمد، إن الامتحان جاء سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط وهناك بعض الأسئلة فى الجزء الخاص بعلم النفس كانت تحتاج إلى تفكير.

واتفقت معها سارة حسين، مؤكدة أن الامتحان فى مجمله سهل، وهناك جزئيات بسيطة للمتفوقين والوقت كافٍ لحل جميع الأسئلة، وأنها استفادت من مجلدات المفاهيم لعلم النفس التى ساعدتها فى حل الامتحان.

وفى المنيا، حررت طالبة بالثانوية العامة محضراً ضد رئيس لجنة منعها من دخول الامتحان لتأخرها عن الموعد الرسمى، فيما تم نقل طالب إلى المستشفى إثر إصابته بتقلصات حادة فى البطن أثناء الامتحان.

وقال مسئول بـ«تعليم المنيا» إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة تلقت أمس إخطاراً من رئيس لجنة بحى كفر المنصورة فى جنوب مدينة المنيا، بإصابة الطالب علاء الدين محمد بتقلصات حادة فى البطن أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، وتقرّر نقله إلى أقرب مستشفى حكومى لتلقى العلاج وتحرّر محضر إثبات حالة بذلك.

طالبة تحرر محضراً ضد رئيس لجنة منعها من دخول الامتحان لتأخرها 15 دقيقة

وفى مركز بنى مزار شمال المنيا، حرّرت طالبة محضراً ضد رئيس لجنة منعها من دخول الامتحان لحضورها متأخرة ربع ساعة عن موعد بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وأشار طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر كامل الوكيل بمحافظة البحيرة، إلى سهولة امتحان الجيولوجيا، مضيفين أن أسئلة الامتحان جاءت من المتوقع.

وأضاف الطلاب فى البحيرة أنهم استطاعوا الانتهاء من حل أسئلة امتحان الجيولوجيا قبل الوقت المخصّص، لأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وقال أحد الطلاب: «الحمد لله ربنا عوضنا عن صعوبة امتحان الكيمياء، يا رب الامتحان الجاى يكون بنفس المستوى».

وخرج طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر من اللجان عقب تأدية امتحان مادتى الجيولوجيا وعلم النفس أمس والسعادة على وجوههم، وبرّر الطلاب سعادتهم بسهولة الامتحانات لقسمى الأدبى والعلمى، حيث جاء الامتحان فى الجيولوجيا وعلم النفس فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال عدد من طالبات القسم الأدبى بلجنة مدرسة الغردقة الثانوية بنات إن 80٪ من الامتحان سهل وبسيط و20% غير مباشر، وكان الوقت مناسباً والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، فيما أشارت طالبات القسم العلمى علوم إلى أن امتحان مادة الجيولوجيا كان فى مستوى الطالب المتوسط، بينما قالت طالبات القسم العلمى رياضة إن التفاضل والتكامل كان مستواه متوسطاً، لكن الوقت غير كافٍ، وهناك بعض النقاط غير المباشرة فى الامتحان.

وقال طلاب الثانوية العامة فى القليوبية من شعبتى علمى علوم وأدبى، إن امتحانى مادتى الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع كانا فى متناول جميع الطلاب.

وأكد طلاب شعبة علمى رياضة صعوبة امتحان مادة التفاضل والتكامل، مؤكدين ضيق الوقت المحدّد للامتحان، حيث إن الامتحان تضمّن أسئلة كانت بحاجة إلى تركيز ووقت أكثر.

من جانبه، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، ووجههم بإخطار رؤساء اللجان بالتعامل بحسم مع محاولات الغش حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

«حجازى»: الامتحانات مؤمّنة بالكامل

وقال «حجازى» إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءاً من طباعة الأسئلة، مروراً بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث مشكلات تعكر صفو الامتحانات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 7 حالات غش، منها حالتان فى مادة الجيولوجيا بالشرقية، و4 حالات فى مادة علم النفس بمحافظات الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية، وحالة غش فى مادة التفاضل بالمنوفية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وتم التحفّظ على الهواتف المستخدَمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين.

ورصدت الغرفة إغماء الطالبة (ن. ا. ا) بإدارة مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، ونقلها إلى مستشفى مدينة نصر وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الطالب (ك. ز. ن) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا ونقله إلى مستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة له، ونقل الطالبة (ن. ص. م) بإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ إلى مستشفى بيلا المركزى؛ لإصابتها بمغص كلوى وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء (ط. ر) المراقب بلجنة أبوبكر بمحافظة مطروح ونقله إلى المستشفى العام وعمل الإسعافات اللازمة له.

وفاة مراقب داخل لجنة فى بورسعيد

وفى السياق نفسه، نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، «حسن أحمد محمد عبدالستار»، من محافظة الإسماعيلية، المكلف بالمراقبة فى مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، الذى توفى اليوم قبل بدء الامتحانات داخل اللجنة، ووجّه الدكتور رضا حجازى مديرى مديريات التربية والتعليم بمحافظتى (بورسعيد، والإسماعيلية) بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتشييع الجثمان.

يذكر أنه غداً الثلاثاء سيقوم طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) بأداء الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، ويؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان فى مادتى «الفلسفة، والمنطق»، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان فى مادة «مقاييس المفاهيم (الأحياء)»، وطلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة «مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)».