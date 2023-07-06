مصطفى بكري: مصر تتعرض لحرب التشكيك والشائعات في إنجازات الدولة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية لا تزال تتعرض لحرب ممنهجة من قوى كارهة لها، مشيرا إلى أن الحرب الآن هي التشكيك وبث الشائعات.

منصات السوشيال ميديا وإثارة الشائعات

أضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الساعات الماضية شهدت تداول شائعة عبر منصات السوشيال ميديا بشأن قرارات جديدة وأن هناك قرارا حكوميا بحظر الاستيراد لسلع معينة، وهذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، مبينا أن هذه شائعات مغرضة تريد النيل من الدولة والتشكيك فيما تنجزه.

وأشار إلى أنه لابد من الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة عبرت فترات عصيبة والآن تقوم بالبناء والتنمية بعد سنوات عصيبة.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن مصر بها رجال شرفاء مستعدون للتضحية من أجل بلدهم، مبينا أن هناك تنمية بجميع أرجاء الدولة وعلينا الآن النظر إلى سيناء وما تم فيها وما شهدته الدولة من تشييد بناء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

الخونة لابد من إسقاط جنسيتهم

وأوضح أن الخونة لابد من إسقاط جنسيتهم المصرية وهم مرتزقة ويعملون ضد الوطن والتشكيك في الجيش والشرطة، لافتا إلى أن مصر دولة قوية لديها قيادة سياسية كبيرة تعمل من أجل الشعب.